歌手の工藤静香さんが4月12日、自身のインスタグラムを更新。大阪の旅の様子を動画や写真で投稿しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】56歳の誕生日を前にファンから祝福の嵐「誕生日が近いからこんなケーキがあるんだと思って」工藤さんは「大阪の旅」と題し、「公演前日にサクッとモリモリ夕食をいただきました」と投稿。「たんまりデザートを頂いていたので、Nちゃん以外はいつもよりみんな少なめの注文でした（笑