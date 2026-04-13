「ヒゲの隊長」の愛称で知られる元陸上自衛官で防衛大臣政務官、参院外交防衛委員長を務めた前参院議員の佐藤正久氏が１２日の文化放送「生島ヒロシの日曜９時ですよ〜」にゲスト出演した。佐藤氏は初代のイラク先遣隊長兼イラク復興業務支援隊長をつとめた経験がある。この日は、ＭＣのフリーアナウンサー・生島ヒロシと緊迫するイラン情勢について語り合った。