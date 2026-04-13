ジャルカード（JALカード）は、一部電子マネー・プリペイドカードへのクレジットチャージについて、ショッピングマイルの積算対象外とする。マイル積算対象外となるのは、Wesmo! クレジットチャージ、ビットキャッシュ クレジットチャージ。JAL Visa カード、JAL・Mastercard、JALカード TOKYU POINT ClubQ Visaカード、JALカード TOKYU POINT ClubQ Mastercard、JAL アメリカン・エキスプレス・カードの各カードで、4月16日利用分