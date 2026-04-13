羽田空港第3ターミナル直結の複合施設「羽田エアポートガーデン」内に出店していたアクセスチケット 羽田エアポートガーデン店が閉店していたことがわかった。最終営業日は3月22日。最終営業の営業時間は午後3時から午後8時（月曜定休）まで。併設されていた自動両替機も撤去された。アクセスチケット 羽田エアポートガーデン店は2023年1月31日に開業した「羽田エアポートガーデン」に開業時から出店。羽田空港唯一の金券ショップ