みずほ銀行とビザ・ワールドワイド・ジャパンは13日、キャッシュレス社会の実現に向けたパートナーシップ契約を締結した。みずほグループ全体で、クレジットカード決済の拡大に向けた協業を開始する。 具体的には、日本国内におけるクレジットカード決済の連携強化や、企業間（BtoB）におけるキャッシュレス化の推進、ユーザーの利便性を追求したキャッシュレス体験の検