タレントの上原さくらが12日に自身のアメブロを更新し、結婚情報誌『ゼクシィ』の付録を紹介した。この日、上原は「ウェディングの情報は全然必要じゃないのに、ゼクシィの付録は毎回欲しくなります」と告白。「ドレスの写真とか見るのは好きだけど」と明かした。続けて、付録であるミニーマウスがデザインされたクリアファイルとポーチの写真を公開し「このミニーちゃんのファイルもポーチもめちゃくちゃ可愛い」と絶賛。ポーチに