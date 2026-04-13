タレントの堀ちえみが12日に自身のアメブロを更新。子どもの新居を初めて訪れたことを報告した。この日、堀は「今夜は子の新居に、初めてお邪魔しました」と報告し、室内の写真を複数枚公開。「レコードもきれいにディスプレイ」された内装に「想像以上にお洒落なお部屋で、驚きました！家具や絵画はもちろんのこと、照明や小物も拘り抜いています」と絶賛した。さらに「ダイニングの椅子の座り心地の良いこと！」と明かし「腰に負