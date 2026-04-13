俳優の川崎麻世が12日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんとお揃いのコーディネートで寿司屋へ行ったことを報告した。この日、川崎は「昨夜は妻とお揃いのTシャツを着て寿司屋に行って来ました」と報告し、花音さんとの2ショットを公開。「実は全身お揃いコーデで黒のデニムに白いスニーカーなんです」と説明した。続けて、出かける前に花音さんから「お揃いは恥ずかしい！やめて〜！」と言われたことを明かしつつ「なんで？夫婦