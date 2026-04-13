池山監督の表情豊かな姿勢も話題を集めている（C）産経新聞社ヤクルトは4月12日の巨人戦（東京ドーム）に2−0と勝利。カード勝ち越しを決めた。先発は右腕、高梨裕稔。巨人打線を相手に7回一死まで1人の走者も許さず、緩急をつけたピッチングが光った。【プロ野球解説】中日まさかの外野のミスで3連敗『四球が多い…』巨人”スタメンの起用法について言及”日本ハムとソフトバンクに見えた明確な差!!西武源田がまさかのエラー