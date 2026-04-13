フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシ監督が、日本代表FW上田綺世への判定を巡って不満を爆発させた。12日、オランダメディア『AD.nl』が伝えている。エールディヴィジ第30節が12日に行われ、フェイエノールトはNECと対戦。18分にコーナーキックから上田が頭で先制点を決めたものの、90＋7分にダニーロ・ペレイラに同点弾を許し、1−1のドローに終わった。この試合で大きな話題となっているのは後半立ち上がりの5