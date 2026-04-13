俳優・鈴木亮平が主演し、３月２９日に最終回を迎えたＴＢＳ系日曜劇場「リブート」の公式Ｘ（旧ツイッター）が１３日に更新され、連ドラ初出演となった「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」のキーボード・藤澤涼架に関する“新事実”が明かされ、話題になっている。同作で霧矢直斗を演じていた藤澤。公式Ｘでは「まだまだ #おかわりリブート を召し上がれ」と題して、放送終了後も「ウラ話」を度々投稿してきたが、今回「藤澤