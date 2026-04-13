【東北と東日本中心に5月並みの暖かさ青森は桜開花】きょうは高気圧に近い東北から東日本にかけて晴れる所が多いでしょう。一方、西日本は雲が広がりやすく、九州では所々で雨が降る見込みです。また、北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になり、日差しは出ますが、局地的ににわか雨がありそうです。日中は日差しが出る地域を中心に気温が上がり、東京と名古屋は24℃で5月中旬並み、仙台は21℃で5月下旬並みの陽気に