俳優磯村勇斗（33）が12日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。フリーで俳優活動をしていたころを振り返った。高校時代に俳優を志し、静岡・沼津のアマチュア劇団に所属。その後、上京して桜美林大に入学するも中退。フリーで俳優活動を続けていたが、芸能事務所のオーディションでは不合格続きだったといい「ここからどうやって抜け出したいいか。反骨精神でやっていた。とがってました」と当時を振り返っ