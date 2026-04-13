BTSが、4月9日および11日・12日に高陽（コヤン）総合運動場メインスタジアムで開催した「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」の初公演を盛況のうちに終えた。全3公演で約13万2000人の観客を動員し、世界各国・地域の映画館で同時生中継される「ライブビューイング」も実施。グローバルファンプラットフォームWeverseのオンライン配信を通じて、194の国・地域の観客が公演をともに楽しんだ。【写真】BTS・V、ツアー初日の“最強ビジュアル