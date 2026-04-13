メ～テレ（名古屋テレビ） 4月末から始まるゴールデンウィークを前に、愛知県豊橋市の豊橋総合動植物公園で消防による特別査察が行われました。 豊橋市消防本部による特別査察は、ゴールデンウィーク中に多くの家族連れなどが訪れると予想される施設を対象に、毎年この時期に行われています。 13日は、豊橋総合動植物公園の展望台で消防職員が避難の妨げになるような物が通路に置かれて