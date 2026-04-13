【モデルプレス＝2026/04/13】4月10日から12日の3日間にわたりKアリーナ横浜にて開催されたグローバルミュージックフェスティバル「マイナビ presents The Performance」。10日には、ともに東京ドーム公演を成功させたRIIZEとTHE RAMPAGEによるライブが開催された。【写真】韓国6人組グループメンバー「普通に買い物しててびっくり」ファミマで商品選ぶ姿◆THE RAMPAGE＆RIIZE、夢のコラボステージオープニングでは、RIIZEとTHE RA