BOYNEXTDOORの日本初となる冠トークバラエティー番組が、成功裏にスタートを切った。4月11日に初回放送を迎えた日本テレビの『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（以下『トモダチベース』）では、記念すべき第1回目のゲストとして、俳優の志尊淳が登場した。【写真】ジェヒョン、深夜の東京お散歩SHOT同番組は、BOYNEXTDOORが、架空の秘密基地「トモダチベース」を訪れる様々なアーティストと交流し“友達”になっていく過程を描くコン