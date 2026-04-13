高松東警察署 女性の尻を触ったとして、高松市の会社員の男(49)が13日、香川県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。 警察によると男は2025年12月5日午後7時ごろ、高松市のディスカウントストアの店内で、42歳の女性の尻をスカートの上から触った疑いが持たれています。 女性からの届け出を受け、警察が周囲の防犯カメラを調べるなどして男を逮捕しました。 警察の調べに対し、男は「全く身に覚えがありま