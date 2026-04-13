12日、都内で行われた「素敵な大人のごきげんフェス2026」にタレントの渡辺満里奈（55）らが登壇。「遊ぶように生きよう！」をイベントメッセージに、美容や健康、日常生活でごきげんになるための習慣など華やかにトークを行った。【映像】「ぶち壊してしまえ！」夫婦エピソードを語る渡辺満里奈そんな中で渡辺に「日々を心地よく過ごすために、大切にしていること」を聞いた。渡辺「ルーティンをあまり決めない。夫（名倉潤）