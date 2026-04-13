お笑いコンビ「サバンナ」八木真澄（51）が12日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・00）にゲスト出演。資格を取得したきっかけを明かした。番組では八木について銀行員でも取得が難しい、合格率およそ12パーセントの超難関国家資格、ファイナンシャルプランナー（FP）を持つお金の専門家と紹介した。全国各地で開かれた、お金にまつわる講演会は常に満員。圧倒的な知識にまつわる著書も好調で、「年収300万円で心の大富豪」