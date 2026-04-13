俳優の中村俊介（51）が12日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。恋愛について占われた。この日は新木10ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」で共演の女優木南晴夏と登場。星ひとみ氏の天星術で仕事やプライベートを占った。星氏から「恋愛運、5パー（％）しか入ってません」と驚きの結果が。「これなんでかっていうと、自分では普通の人だと思ってらっしゃると思います。占いで見