【セリエA】パルマ 1−1 ナポリ（日本時間4月12日／エンニオ・タルディーニ）【映像】鈴木彩艶が「60m級キック」でゴール演出日本代表GKがスーパーゴールをお膳立てした。パルマの守護神・鈴木彩艶が持ち味のロングキックから開始33秒弾を演出すると、ファンも歓喜と興奮の声を寄せている。日本時間4月12日のセリエAの第32節で、リーグ13位のパルマはホームで同2位のナポリと対戦。鈴木は怪我明けから4試合連続のスタメンに名