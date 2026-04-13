ことし日本テレビの報道番組とNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えます。13日は、「熊本地震の教訓消えた余震表現と災害関連死」です。社会部・災害担当、藤吉記者がお伝えします。■熊本地震の教訓消えた「余震」表現今週で熊本地震から10年となります。2016年の4月14日、熊本県で震度7の地震がありました。最初、気象庁はこれを“本震”と想定して、その後の震度6強などは大きな揺れの後の“余