介護や病気、失業など、さまざまな事情から住民税非課税世帯となる人がいます。実際の暮らしはどのようなものなのでしょうか。All Aboutが実施している「住民税非課税世帯のお金と暮らし」に関するアンケートから、2026年3月25日に回答のあった、中部地方在住、54歳男性の状況を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：信州のケン年齢・性別：54歳・男性同居家族構成：本人、母（82歳）居住地域：中部地方雇用形態：パート・