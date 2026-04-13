俳優の鈴木亮平さんは4月12日、自身のInstagramを更新。海外ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】鈴木亮平と海外の大自然「うわ〜〜壮大！！！」鈴木さんは「Once in Kenya.いつかのケニア」とつづり、ケニアで撮影した7枚の写真を投稿。大自然を満喫するサングラス姿の鈴木さんや、サバンナの中の野生動物たちが写っています。日本では見ることのできない、雄大な景色です。ファンからは「うわ〜〜壮大！！！」「絵