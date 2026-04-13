マクドナルド公式X（旧Twitter）は4月13日に投稿を更新。元日向坂46で俳優の齊藤京子さんのアカペラ音源を公開しました。【動画】齊藤京子の“歌上手すぎる”アカペラ音源「やっぱり歌が良いのよ」同アカウントは「齊藤京子さんのアカペラ音源がこちら」とつづり、動画を1本載せています。スタジオでヘッドホンをつけてマイクに向かい、「Yeah！ズバッとランチタイム」と歌う齊藤さんの様子です。コメントでは「きょんこ歌上手すぎ