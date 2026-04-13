世界ドローン競技大会（ワールドドローンゲームズ）が4月11日、中国西部の四川省成都市ハイテク区の新川之心ロボットパークで開催されました。小中学校や高校、大学、企業および多くの国や地域から443チームが参加し、科学技術とスポーツを融合させた「空中対決」を繰り広げました。本大会は中国通信工業協会、電子科技大学が主催し、ドローンによる重量挙げ、ドローン・フェンシング、ドローン・バスケットボール、低空スマート制