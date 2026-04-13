トヨタ新型「ちいさいSUV」に熱視線！欧州市場における電動化のラインナップをさらに盤石なものにするため、トヨタの英国法人は2025年12月1日、新しいSUVタイプのBEV（バッテリー式電気自動車）である「アーバンクルーザー」を発表しました。すでにイギリスでは「bZ4X」や「C-HR＋」といったBEVが展開されていますが、新型アーバンクルーザーが加わることで、ユーザーはより幅広い選択肢から最適な一台を選べるようになってい