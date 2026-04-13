名優「高倉健」が愛した「特注仕様のスポーツカー」とはタレントで演出家のテリー伊藤さんが2026年3月29日、自身のInstagramを更新し、ある名優が所有していた愛車を紹介したことで、話題を呼んでいます。紹介されたのは、2014年に亡くなった俳優の故・高倉健さんが乗っていたというポルシェの写真7枚でした。【画像】超カッコいい！ これが名優「高倉健」が愛した実際の「特注仕様のスポーツカー」の実車です！ 画像で見る