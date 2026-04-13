NHK連続テレビ小説『風、薫る』第11話は、りん（見上愛）が清水卯三郎（坂東彌十郎）の店・瑞穂屋を訪れる。 参考：佐野晶哉、『風、薫る』で“人とのつながりの大切さ”を実感「努力って一人ではできない」 「明日、訪ねてくるといい」という言葉を信じてりんがやってきた瑞穂屋は、卯三郎を模したようなうさぎの置物が店頭においてあり、看板は英語。文明開化をして最先端を行っている東京でも独特な雰囲気を醸し出して