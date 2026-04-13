櫻坂46が、坂道グループとしては初となる両A面シングル『Lonesome rabbit/ What’s “KAZOKU”?』を6月10日にリリースする。 （関連：櫻坂46、TWICE、=LOVEらMUFGスタジアム（国立競技場）へ3グループが持つ“数字”と“物語”の裏付け） 本情報は、4月11日、12日にMUFGスタジアム（国立競技場）にて行われた『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』の終演後に発表されたもの。本作の収録曲「What’s “KAZOKU”?