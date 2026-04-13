「ファミリーマート」は、4月14日（火）から、森永製菓のロングセラーお菓子をイメージしたコラボ商品を、全国の店舗で発売する。【写真】「生エンゼルパイ」や「小枝クレープ」もおいしそう！森永製菓コラボ商品全8種一覧■ロングセラー商品をイメージ今回「森永コラボ」キャンペーンから登場するのは、「森永ミルクキャラメル」や「エンゼルパイ」のおなじみの味わいを表現したスイーツ、中華まんなど限定スイーツ8種類。