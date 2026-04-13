１２日夜、広島市佐伯区で女性が刃物のようなものを持った男に所持品を奪い取られる強盗事件が発生しました。警察が犯人の行方を追っています。 １２日午後８時半ごろ、佐伯区利松の路上で、ウォーキングをしていた６５歳の女性が刃物のようなものを持った男に後ろから引き倒され、所持品を奪い取られました。 警察によりますと女性と男には面識がなく、男はそのまま北の方向へ逃げて行ったということです。 男は身長