広島市立大学の機関で核兵器廃絶などに向けて研究を行う広島平和研究所に新しい所長が着任し、抱負を語りました。 広島平和研究所の石田淳所長はこれまでに東京大学大学院総合文化研究科の教授や日本平和学会の会長などを歴任し、２０１９年からは広島市立大学大学院平和学研究科で非常勤講師を務めていました。 選考委員会などを経て、平和に対して幅広い視野や深い見識があることなどを理由に石田所長が選ばれたということで