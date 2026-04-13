久保田利伸が展開してきたツアー『40th Anniversary Arena Tour 2026「Big up! “Supreme”」』が4日に大阪・大阪城ホール公演でファイナルを迎えた。昨年9月からスタートした『40th Anniversary Tour 2025-26「Big up!」』、さらに今年3月からのアリーナツアーとあわせ、半年以上にわたり全国を巡った本シリーズは、観客への感謝とリスペクトを体現する形で全43公演を完遂した。【動画】豪華20組でお祝い！久保田利伸「LA・LA・