東京都は、きょう13日から『子育て応援＋（プラス）』の支給を開始した。【動画】東京都『子育て応援＋』支給開始1人あたり1万1000円開始にあたって、東京都は「物価高などで実質賃金を圧迫する状況が続く中、子育て世帯を応援するため、東京アプリ生活応援事業の支援対象外である15歳未満の子供に対し、臨時的な支援として1人当たり1万1000円を支給します」と紹介。続けて「この度、都民の利便性向上や効率的な支給を図る