2児の母親で吉本新喜劇の山田花子（51）が13日、SNSを更新。豹変した長男の写真をアップした。中学2年の長男・悠斗くんと小学生の次男“ロナウドちゃん”の2人を育てるママタレの山田。この日はブログに「お兄ちゃんが！！！」の表題で投稿した。写真には壁飾りを見つめながらも、いつもとは全く異なる“丸刈り”になった長男の姿が…。バスケの試合で負けたらすると部員全員で決めて実行したとし、「団結力凄いね！！」「青