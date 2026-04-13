ユニクロは24日より。グラフィックTシャツブランド「UT」にて「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービーUT」を販売する。【写真】キノピオが主役！やさしいボディカラーが特徴コラボシャツ一覧公開同日に公開される映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を記念した企画。映画のワクワクや躍動感が詰まったカラフルなデザインや、ポケットのディテールにこだわったデザインとなる。販売に合わせてユニクロ店