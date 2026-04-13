13日午前、東京大学の入学式が東京・千代田区の日本武道館で行われ、学生生活の新たな一歩を踏み出す約3000人の新入生が参加した。式では藤井輝夫総長が「自らの力で『新しい知惠を生み出す』存在へと成長していただきたい」と呼びかけ、卒業生である劇作家の野田秀樹さんは「人間の未来を決定するのはAIではない、人の心だと私は信じています。素敵な未来を作って下さい」と祝辞を述べた。会場で、東大の新1年生に話を聞いた。「