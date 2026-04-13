阪神は13日、京セラドームでのホーム開幕3連戦及び甲子園開幕3連戦において、監督・コーチ・選手が着用した「チャンピオンユニフォーム」のチャリティオークションを開催することを発表した。収益金は一部の経費を除き、日本赤十字社兵庫県支部に贈呈し、能登半島地震の被災者救済のための復興支援活動資金として役立てられる。入札受付期間は13日午後12時〜22日午後23時。詳細は球団公式サイトまで。