「ロッテリアがゼッテリアに変わったらしいね」と巷が賑わっている。しかも、看板メニューの「絶品ビーフバーガー」もリニューアルされ、これが「めちゃウマくなったらしいね」という噂までセットでついてくる。ロッテリアがゼッテリアになってからすでに何度も利用しているが、そういえばまだリニューアル後の絶品ビーフバーガーは食べていなかったかも……。と思い立ち、実際に足を運んで「絶品ビーフバーガーセット」を実食。そ