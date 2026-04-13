「名画」と呼ばれる絵画には、思わず誰かに話したくなるような物語が存在します。本記事では、世界中の名画の“裏話”を紹介した『ムンクは何を叫んでいるのか?』(井上馨 著／サンマーク出版 刊)から、一部を編集・抜粋してお届けします。○作者：ジャン=フランソワ・ミレー/所蔵：オルセー美術館写真提供：Bridgeman Images/アフロ">『ムンクは何を叫んでいるのか』(サンマーク出版)写真提供：Bridgeman Images/アフロこの作品は