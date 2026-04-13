俳優の寛一郎が、父の俳優・佐藤浩市と親子撮影ショットを披露した。寛一郎は１３日に自身のインスタグラムを更新し、「Ｂｌｏｏｄｌｉｎｅ．＃ＧＱＪＡＰＡＮ」と人気雑誌に登場したことを報告した。ソファに腰掛け、ポーズを取るカットを掲載。そっくりなりりしいまなざしにフォロワーからは「めちゃめちゃ素敵」との声が上がった。祖父に三國連太郎さん、父に佐藤浩市を持つ寛一郎。母は俳優座に所属していた元女優の広