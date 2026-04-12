2026年4月12日、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 シーズンの第31節が行われ、ライジングゼファーフクオカがバンビシャス奈良と対戦。「福岡 86-76 奈良」で前日の雪辱を果たし、アウェー最終戦を勝利で締めくくりました。 エースの記録達成、そして期待のガードによる圧巻の長距離砲。福岡ファンにとって、まさに「溜飲が下がる」快勝劇を振り返ります。 【試合結果】【福岡】86-76【