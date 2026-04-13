国土交通省が公表した2026年の全国における公示地価は5年連続で上昇した。上昇率は前年比2.8％となり、バブル期以来の伸びを記録。足元では東京23区の都心部や大阪市などで再開発事業が順調に進む一方、主要都市では建築費高騰で計画の見直しに至るケースが目立つ。投資先の絞り込みが加速し、都市部と地方の格差はますます広がりそうだ。 大規模再開発、オフィスやインバウンド（訪日客）需要を追い風に、前年を上回る