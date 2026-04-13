東海地方は、この先、たびたび夏日(最高気温25℃以上)となり、汗ばむ陽気の日が増えそうです。服装選びに注意してください。次に広く雨が降るのは15日(水)で、来週になると、雨の日が多くなりそうです。今日13日(月)はすっきりしない天気に雨が降ることはなさそう今日13日(月)の東海地方は、朝は広く日差しが届いていましたが、曇り空の所が多くなってきました。午後も、時々日差しが出ますが、湿った空気の影響で雲が広がりやす