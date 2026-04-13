通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.35-0.57円コールオーバー ユーロ円0.72-1.14円コールオーバー ポンド円0.77-1.31円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格