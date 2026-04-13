７日、２０２６広州（国際）舞台設備・機器、スマート音響・照明製品技術展覧会の会場。（広州＝新華社記者／〓瑞璇）【新華社広州4月13日】中国広東省広州市で6〜8日、舞台装置の大規模見本市「2026広州（国際）舞台設備・機器、スマート音響・照明製品技術展覧会（GETshow）」が開催された。展示規模は15万平方メートルに及び、世界の有名ブランド企業千社余りが一堂に会してプロ用照明・音響機器、LEDディスプレー、舞