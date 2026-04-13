株式会社QPS研究所は2026年4月10日、同社の小型SAR（合成開口レーダー）衛星「QPS-SAR 13号機」、愛称「ミクラ-I」について、2026年5月以降にアメリカ企業Rocket Lab（ロケットラボ）の「Electron（エレクトロン）」ロケットで打ち上げられる予定だと発表しました。【▲ QPS研究所の小型SAR衛星「QPS-SAR」のCGイメージと13号機「ミクラ-I」のミッションマーク（Credit: QPS研究所）】Rocket LabがQPS研究所の人工衛星を打ち上げる