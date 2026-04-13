20回目の誕生日を祝う特別記念イベントで、大橋悠依さんから花束を受け取った「ひこにゃん」。奥は彦根城＝13日午前、滋賀県彦根市滋賀県彦根市のキャラクター「ひこにゃん」の20回目の誕生日を祝う特別記念イベントが13日、彦根城で開かれた。同市出身で東京五輪競泳の金メダリスト大橋悠依さん（30）から花束を受け取ると、ひこにゃんは体を揺らして喜んだ。会場にはファンら約500人が駆けつけた。田島一成市長は「世界の